У Польщі заарештували російського шпигуна

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Чоловіка триматимуть під вартою три місяці

Агентство внутрішньої розвідки Польщі заарештувало чоловіка за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами, йому вже висунули офіційні обвинувачення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське Радіо".

За словами речника міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслава Жарина, слідство вже має відповідні докази.

"У ході роботи Агентства внутрішньої розвідки був затриманий чоловік, якому висунуті обвинувачення. Після цього пройшли обшуки, що стали підставою для двох додаткових обвинувачень - у незаконному зберіганні зброї і амуніції та використанні фальшивих документів", - сказав Жарин.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці.

Нагадаємо, росіянка Марія Бутіна, яку звинуватили в США в шпигунстві на користь РФ, повернулася до Москви. У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Бутіна провела в американській в'язниці півтора року.

31-річну росіянку Марію Бутіну заарештували в липні 2018 року. Згідно з обвинувальним актом, вона працювала з двома неназваними громадянами США і російським чиновником, щоб спробувати впливати на американську політику і проникнути в організації, які виступають за право носити зброю.

Крым того, 25 жовтня Бутіна вийшла на волю з в'язниці, де відбувала покарання.

Також РБК-Україна писало, що 26 квітня суд у Вашингтоні оголосив вирок росіянці, яку підозрюють у шпигунстві на Росію і змові з метою просування інтересів Москви в США. Суд задовольнив прохання звинувачення і засудив Бутіну до 18 місяців позбавлення волі.