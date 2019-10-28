ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Польщі заарештували російського шпигуна

Новини » Надзвичайні події    28.10.2019 - 14:52
У Польщі заарештували російського шпигуна
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Чоловіка триматимуть під вартою три місяці

Агентство внутрішньої розвідки Польщі заарештувало чоловіка за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами, йому вже висунули офіційні обвинувачення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське Радіо".

За словами речника міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслава Жарина, слідство вже має відповідні докази.

"У ході роботи Агентства внутрішньої розвідки був затриманий чоловік, якому висунуті обвинувачення. Після цього пройшли обшуки, що стали підставою для двох додаткових обвинувачень - у незаконному зберіганні зброї і амуніції та використанні фальшивих документів", - сказав Жарин.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці.

Нагадаємо, росіянка Марія Бутіна, яку звинуватили в США в шпигунстві на користь РФ, повернулася до Москви. У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Бутіна провела в американській в'язниці півтора року.

31-річну росіянку Марію Бутіну заарештували в липні 2018 року. Згідно з обвинувальним актом, вона працювала з двома неназваними громадянами США і російським чиновником, щоб спробувати впливати на американську політику і проникнути в організації, які виступають за право носити зброю.

Крым того, 25 жовтня Бутіна вийшла на волю з в'язниці, де відбувала покарання.

Також РБК-Україна писало, що 26 квітня суд у Вашингтоні оголосив вирок росіянці, яку підозрюють у шпигунстві на Росію і змові з метою просування інтересів Москви в США. Суд задовольнив прохання звинувачення і засудив Бутіну до 18 місяців позбавлення волі.

Вітренко: Росія вимагає від України піти на принизливі поступки Російський літак порушив кордон Естонії
Новини України Російська ФедераціяПольшашпион
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся