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У США звільнили росіянку Бутіну

Новини » Суспільство    25.10.2019 - 17:22
У США звільнили росіянку Бутіну
Фото: Марія Бутіна (vk.com/butina_maria)

Росіянку готують до депортації в Росію

Росіянка Марія Бутіна, яка була звинувачена Сполученими Штатами Америки за шпигунство на користь Росії, вийшла на волю з в'язниці, де відбувала покарання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBS у Twitter.

Як повідомляється, росіянка вийшла на свободу після відбування покарання за шпигунство, однак була відразу заарештована Імміграційно-митною службою США. Наразі Бутіну готують для депортації в Москву.

У США звільнили росіянку Бутіну

Нагадаємо, у четвер, 24 жовтня, стало відомо, що Сполучені Штати почали підготовку до депортації звинуваченої у шпигунстві росіянки Марії Бутіної. Імміграційно-митна служба підтвердила, що подала звернення про арешт Бутіної для її подальшої депортації. Представник Бутіної заявляв, що росіянка вийде на волю 25 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що 26 квітня суд у Вашингтоні оголосив вирок росіянці Бутіній, яку підозрюють у шпигунстві на Росію та змові з метою просування інтересів Москви в США. Суд задовільнив прохання обвинувачення та засудив Бутіну до 18 місяців позбавлення волі.

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