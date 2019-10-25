У США звільнили росіянку Бутіну

Фото: Марія Бутіна (vk.com/butina_maria)

Росіянку готують до депортації в Росію

Росіянка Марія Бутіна, яка була звинувачена Сполученими Штатами Америки за шпигунство на користь Росії, вийшла на волю з в'язниці, де відбувала покарання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBS у Twitter.

Як повідомляється, росіянка вийшла на свободу після відбування покарання за шпигунство, однак була відразу заарештована Імміграційно-митною службою США. Наразі Бутіну готують для депортації в Москву.

Нагадаємо, у четвер, 24 жовтня, стало відомо, що Сполучені Штати почали підготовку до депортації звинуваченої у шпигунстві росіянки Марії Бутіної. Імміграційно-митна служба підтвердила, що подала звернення про арешт Бутіної для її подальшої депортації. Представник Бутіної заявляв, що росіянка вийде на волю 25 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що 26 квітня суд у Вашингтоні оголосив вирок росіянці Бутіній, яку підозрюють у шпигунстві на Росію та змові з метою просування інтересів Москви в США. Суд задовільнив прохання обвинувачення та засудив Бутіну до 18 місяців позбавлення волі.