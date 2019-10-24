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У США почали підготовку до депортації росіянки Бутіної

Новини » Політика    24.10.2019 - 22:37
У США почали підготовку до депортації росіянки Бутіної
Фото: Марія Бутіна (vk.com/butina_maria)

Бутіна вже завтра може вийти на свободу

Імміграційно-митна служба Сполучених Штатів Америки (США) подала імміграційне повідомлення на росіянку Марію Бутіну, звинувачену у шпигунстві та засуджену до 18 місяців ув'язнення, для передачі її відомству з метою утримання до моментк депортації в Росію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У заяві служби йдеться про те, що відомство добиватиметься депортації Бутіної відразу ж після того, як вона завершить відбувати покарання.

"Імміграційно-митна служба подала імміграційне повідомлення на громадянку Росії Марію Бутіну і буде домагатися її депортації після того, як вона завершить відбувати покарання. З міркувань безпеки проведення операцій імміграційних-митна служба не обговорює конкретні процедури депортації до того, як буде вироблено успішне повернення цієї особи на батьківщину", - зазначили у службі.

Як повідомив російським ЗМІ офіційний представник Бутіної Олександр Іонов, росіянка підписала документи про звільнення з в'язниців та вже завтра, 25 жовтня, може вийти на волю. Після звільнення Бутіну перевезуть в одне з міст США, звідки відправлять в Росію. Представник не виключає, що Бутіну можуть депортувати з Нью-Йорку.

Нагадаємо, що 26 квітня суд у Вашингтоні оголосив вирок росіянці Бутіній, підозрюваній у шпигунстві на Росію та змові з метою просування інтересів Москви в США. Суд задовільнив прохання обвинувачення та засудив Бутіну до 18 місяців тюремного ув'язення.

Як відомо, Марія Бутіна була затримана 15 липня 2018 року. Її звинувачували у спробах налагоджувати зв'язки у США та спробах проникнути до організацій, які мають вплив на американську політику.

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