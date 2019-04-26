ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росіянку Бутіну засудили до 18 місяців в’язниці

Новини » Суспільство    26.04.2019 - 19:41
Росіянку Бутіну засудили до 18 місяців в’язниці
Фото: Мария Бутина (vk.com/butina_maria)

Відразу після завершення терміну ув’язнення Бутіну депортують до Росії

Суд у Вашингтоні засудив до 18 місяців ув’язнення громадянку Росії Марію Бутіну за звинуваченням у тому, що вона винна в змові з метою просування інтересів Росії в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Саме про такий термін просила сторона обвинувачення.

Буніна перебувала під вартою з моменту її арешту в липні 2018 року. Суд постановив зарахувати до її терміну ув’язнення той період, що вона провела під вартою.

Згідно з рішенням суду, відразу після завершення терміну ув’язнення Бутіну депортують до Росії. 

Нагадаємо, 18 липня 2018 року Федеральний суд присяжних у Вашингтоні офіційно звинуватив росіянку Марію Бутіну у незаконній діяльності для лобіювання інтересів Російської Федерації та інфільтрації американських політичних організацій, її взяли під тимчасову варту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство юстиції США затримало у Вашингтоні громадянку Росії, та висунуло звинувачення у змові з метою шпигунства на іноземну державу. 

Марія  Бутіна була затримана 15 липня 2018 року. Її звинувачують у спробах налагоджувати зв'язки у США та спробах проникнути до організацій, які мають вплив на американську політику. 

Посольство США дало поради своїм громадянам в разі мінування в Україні Суд продовжив арешт Єфремова до 22 червня
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Сполучені Штати АмерикишпионажСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся