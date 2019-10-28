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В Польше арестовали российского шпиона

Новости » Происшествия    28.10.2019 - 14:52
В Польше арестовали российского шпиона
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Мужчину будут держать под стражей три месяца

Агентство внутренней разведки Польши арестовало мужчину по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, ему уже предъявлены официальные обвинения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское Радио".

По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, следствие уже имеет соответствующие доказательства.

"В ходе работы Агентства внутренней разведки был задержан мужчина, которому предъявлено обвинение. После этого прошли обыски, которые стали основанием для двух дополнительных обвинений - в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов", - сказал Жарин.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца.

Напомним, россиянка Мария Бутина, которую обвинили в США в шпионаже в пользу РФ, вернулась в Москву. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Бутина провела в американской тюрьме полтора года.

31-летнюю россиянку Марию Бутину арестовали в июле 2018 года. Согласно обвинительному акту, она работала с двумя неназванными гражданами США и российским чиновником, чтобы попытаться влиять на американскую политику и проникнуть в организации, которые выступают за право носить оружие.

Кроме того, 25 октября Бутіна вышла на волю с тюрьмы, где отбывала наказание.

РБК-Украина писало, что 26 апреля суд в Вашингтоне объявил приговор россиянке, которую подозревают в шпионаже на Россию и сговоре с целью продвижения интересов Москвы в США. Суд удовлетворил просьбу обвинения и приговорил Бутину до 18 месяцев лишения свободы.

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