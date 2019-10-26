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Російська шпигунка Бутіна повернулася в Москву після звільнення з американської в'язниці

Новини » Політика    26.10.2019 - 14:28
Російська шпигунка Бутіна повернулася в Москву після звільнення з американської в'язниці
Фото: Марія Бутини (vk.com/butina_maria)

Бутіна провела в США півтора року

Росіянка Марія Бутіна, яку звинуватили в США в шпигунстві на користь РФ, повернулася до Москви. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Бутіна провела в американській в'язниці півтора року.

31-річну росіянку Марію Бутіну заарештували в липні 2018 року. Згідно з обвинувальним актом, вона працювала з двома неназваними громадянами США і російським чиновником, щоб спробувати впливати на американську політику і проникнути в організації, які виступають за право носити зброю.

Вона організовувала вечері у Вашингтоні і Нью-Йорку і намагалася розвивати відносини з американськими політиками, щоб встановити "обхідні канали комунікацій, щоб проникнути до національного органу прийняття рішень і щоб просунути порядой денний Російської Федерації".

13 грудня Бутіна на слуханнях визнала себе винною в участі у змові проти США. Вона сказала, що діяла "під керівництвом" російської офіційної особи.

Нагадаємо, 25 жовтня Бутіна вийшла на волю з в'язниці, де відбувала покарання.

Також РБК-Україна писало, що 26 квітня суд у Вашингтоні оголосив вирок росіянці, яку підозрюють у шпигунстві на Росію і змові з метою просування інтересів Москви в США. Суд задовольнив прохання звинувачення і засудив Бутіну до 18 місяців позбавлення волі.

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