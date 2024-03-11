Польша хочет увеличить количество американских военных на своей территории

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM .

Как сообщается, Дуда перед тем, как отправиться с рабочим визитом в США, в понедельник, 11 марта, провел заседание Совета нацбезопасности.

На нем польский президент заявил, что Варшаве нужно больше американских военных, больше техники для Украины и гарантии того, что заявления Трампа о НАТО "являются лишь пустыми словами".

Всего на территории Польши сейчас находится около 10 тысяч американских военных.

Дуда предложит членам НАТО увеличить минимальный порог на оборону

В понедельник, 11 марта, президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны-члены Североатлантического альянса должны увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

"Я хочу предложить, чтобы страны НАТО вместе решили, что требованием альянса будет тратить на оборону не 2%, а 3% ВВП", - сказал он во время заседания Совета национальной безопасности Польши.

По его словам, это должен быть предел, ниже которого опускаться категорически не рекомендуется.

Он заявил, что ответ НАТО на вторжение России в Украину должен быть ясен и смел. Издание уточняет, что Польша в этом году тратит около 4% ВВП на усиление своих вооруженных сил.