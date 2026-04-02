В Польше остановили автобус с дюжиной россиян-нелегалов: за рулем были украинцы

16:55 02.04.2026 Чт
2 мин
Украинцев, которые незаконно ввезли россиян в Польшу, уже успели осудить
aimg Антон Корж
В Польше остановили автобус с дюжиной россиян-нелегалов: за рулем были украинцы Иллюстративное фото: пограничники задержали всех причастных к нарушению (Getty Images)

В Польше задержали двух граждан Украины, которые незаконно ввезли в страну аж 12 россиян. Ни один из россиян не имел разрешений на пребывание на польской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Читайте также: Ажиотаж на границе: в ГПСУ назвали причину очередей на въезд в Украину и дали совет

Отмечается, что инцидент произошел еще 31 марта 2026 года в городе Сянок. Во время проверки пограничники остановили автобус, в котором ехали 12 россиян.

Во время проверки выяснилось, что ни один из россиян не имеет ни документов+-, которые давали бы им право пересекать границу Польши и Словакии (откуда прибыл автобус), ни документов на право пребывания в Польше.

Как оказалось, россияне подавали заявки на проживание в Венгрии. Согласно правилам, они и должны были там находиться, без возможности покинуть страну.

После того, как россияне признали факт незаконного пересечения границы, к ним применили наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отсрочкой на два года. Также всем 12 россиянам запретили въезд в страны Шенгенской зоны и отправили в Беларусь.

При этом автобусом управляли двое украинцев. Их также задержали и предъявили обвинения в организации незаконного пересечения границы. Суд приговорил их к году в тюрьме с отсрочкой на два года.

Напомним, что Польша планирует возвести электронный барьер на границе с Украиной - подземные кабели, камеры и сейсмические датчики, которые будут реагировать на любое движение вблизи линии разграничения.

Также недавно Польша заявила, что продолжает усиленный пограничный контроль на границе с Германией и Литвой из-за угроз со стороны Беларуси.

