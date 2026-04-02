У Польщі зупинили автобус з дюжиною росіян-нелегалів: за кермом були українці

16:55 02.04.2026 Чт
2 хв
Українців, які незаконно ввезли росіян до Польщі, вже встигли засудити
aimg Антон Корж
У Польщі зупинили автобус з дюжиною росіян-нелегалів: за кермом були українці Ілюстративне фото: прикордонники затримали усіх причетних до порушення (Getty Images)

В Польщі затримали двох громадян України, які незаконно ввезли в країну аж 12 росіян. Жоден з росіян не мав дозволів на перебування на польській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Зазначається, що інцидент стався ще 31 березня 2026 року в місті Сянок. Під час перевірки прикордонники зупинили автобус, в якому їхали 12 росіян.

Під час перевірки з'ясувалося, що жоден з росіян не має ані документів+-, які давали б їм право перетинати кордон Польщі та Словаччини (звідки прибув автобус), ані документів на право перебування у Польщі.

Як виявилося, росіяни подавали заявки на проживання в Угорщині. Згідно з правилами, вони і повинні були там перебувати, без можливості залишити країну.

Після того, як росіяни визнали факт незаконного перетину кордону, до них застосували покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі з відстрочкою на два роки. Також усім 12 росіянам заборонили в'їзд до країн Шенгенської зони та відправили до Білорусі.

При цьому автобусом керували двоє українців. Їх також затримали та висунули звинувачення в організації незаконного перетину кордону. Суд засудив їх до року в тюрмі з відстрочкою на два роки.

Нагадаємо, що Польща планує звести електронний бар'єр на кордоні з Україною - підземні кабелі, камери та сейсмічні датчики, які реагуватимуть на будь-який рух поблизу лінії розмежування.

Також нещодавно Польща заявила, що продовжує посилений прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою через загрози з боку Білорусі.

