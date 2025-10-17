RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Польше сделали новое заявление об украинце, подозреваемом в подрыве "Северных потоков"

Иллюстративное фото: в Польше сделали новое заявление относительно украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков" (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Польше заявили, что спецслужбы страны не должны были задерживать украинца Владимира З., которого подозревают в подрыве газопровода "Северный поток".

Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Михал Дворчик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

Евродепутат подчеркнул, что ситуация с задержанием Владимира З. теперь создает дипломатическую проблему для Польши.

"Владимира З. не должны задерживать польские службы. У нас есть дипломатическая проблема. Мы поставили себя в очень неудобную ситуацию, когда нам приходится решать, открыто ли нарушать европейские правила во имя высших интересов, или экстрадировать его и действовать против интересов Польши", - считает Дворчик.

Также, по его мнению, Владимира З. не следует экстрадировать в Германию.

"Наша государственная причина - не экстрадировать его, поскольку это лишь рискует нарушением международного права", - добавил он.

 

 

В чем подозревается украинец

26 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", проходящих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали масштабные утечки газа. Правительства США, Великобритании и ЕС квалифицировали эти события как целенаправленную диверсию.

По данным Генпрокуратуры Германии, украинец Владимир З. был водолазом и, вероятно, входил в группу, которая в сентябре 2022 года арендовала парусную яхту и установила взрывчатку на газопроводах возле датского острова Борнхольм.

Немецкие следователи обвиняют его в заговоре для организации взрыва и "антиконституционном саботаже".

1 октября Варшавский окружной суд арестовал Владимира З. на семь суток.

Между тем министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк отмечал, что "нет никаких оснований для поспешных действий" по экстрадиции.

А премьер Польши Дональд Туск заявил, что выдача украинца Германии не отвечает интересам страны.

В то же время Украина готова защищать права своих граждан, но не вмешивается в судебный процесс в отношении Владимира З., задержанного в Польше.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаСеверный поток