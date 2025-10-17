В Польше сделали новое заявление об украинце, подозреваемом в подрыве "Северных потоков"

Евродепутат подчеркнул, что ситуация с задержанием Владимира З. теперь создает дипломатическую проблему для Польши.

"Владимира З. не должны задерживать польские службы. У нас есть дипломатическая проблема. Мы поставили себя в очень неудобную ситуацию, когда нам приходится решать, открыто ли нарушать европейские правила во имя высших интересов, или экстрадировать его и действовать против интересов Польши", - считает Дворчик.

Также, по его мнению, Владимира З. не следует экстрадировать в Германию.

"Наша государственная причина - не экстрадировать его, поскольку это лишь рискует нарушением международного права", - добавил он.