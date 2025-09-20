В Польше нашли последний дрон РФ, который вторгся в страну 10 сентября
В субботу 20 сентября в Польше обнаружили, вероятно, последний российский дрон, который прилетел страну в ночь с 9 на 10 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFM24.
Как пишет издание, дрон был обнаружен сегодня примерно в 14:00. Он лежал в поле в нескольких десятках от метров от домов. Его заметил владелец участка в городе Корше (Кентерский район, Варминско-Мазурское воеводство).
Уведомленные полицейские в указанном месте обеспечили охрану территории и самого объекта. О находке также были проинформированы другие службы, включая военную полицию и военного прокурора при Окружной прокуратуре в Ольштыне. Под его надзором ведутся процессуальные действия.
В то же время представитель Окружной прокуратуры в Ольштыне Даниэль Бродовски сказал изданию PAP, что это пенопластовый дрон.
"Его состояние указывает на то, что он пролежал в поле несколько дней. На данный момент мы полагаем, что это последний из разыскиваемых дронов, которые в ночь с 9 на 10 сентября вторглись на территорию Польши", - сказал пресс-секретарь.
Он добавил, что на месте работают прокуроры VIII военного отдела Окружной прокуратуры в Ольштыне, которые передадут собранные материалы по делу Окружной прокуратуре в Люблине. Именно она расследует это дело.
Российские дроны в Польше
Напомним, в ночь с 9 на 10 сентября россияне в очередной раз совершили массированный обстрел Украины. Во время этой атаки 19 дронов вторглись в воздушное пространство Польши.
В связи с угрозой Польша подняла в небо свою и союзную авиацию и это был первый случай в современной истории Польши, когда ВВС страны применили оружие в воздушном пространстве, чтобы уничтожить посторонние объекты.
Известно, что силам ПВО Польши удалось сбить 4 дрона. Кроме того, во время проведения операции в Люблинском воеводстве был поврежден частный дом. Изначально была информация, что это последствия из-за атаки или же падения дрона, но по данным польских СМИ, в дом могла попасть ракета с F-16, которая была запущена по дрону.
В связи с инцидентом НАТО впервые активировало статью 4 Альянса. Также спустя несколько дней в Польше стартовала операция "Восточный страж".