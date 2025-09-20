ua en ru
Сб, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Польше нашли последний дрон РФ, который вторгся в страну 10 сентября

Суббота 20 сентября 2025 20:16
UA EN RU
В Польше нашли последний дрон РФ, который вторгся в страну 10 сентября Фото: собранные материалы по этому делу передадут Окружной прокуратуре в Люблине (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу 20 сентября в Польше обнаружили, вероятно, последний российский дрон, который прилетел страну в ночь с 9 на 10 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFM24.

Как пишет издание, дрон был обнаружен сегодня примерно в 14:00. Он лежал в поле в нескольких десятках от метров от домов. Его заметил владелец участка в городе Корше (Кентерский район, Варминско-Мазурское воеводство).

Уведомленные полицейские в указанном месте обеспечили охрану территории и самого объекта. О находке также были проинформированы другие службы, включая военную полицию и военного прокурора при Окружной прокуратуре в Ольштыне. Под его надзором ведутся процессуальные действия.

В то же время представитель Окружной прокуратуры в Ольштыне Даниэль Бродовски сказал изданию PAP, что это пенопластовый дрон.

"Его состояние указывает на то, что он пролежал в поле несколько дней. На данный момент мы полагаем, что это последний из разыскиваемых дронов, которые в ночь с 9 на 10 сентября вторглись на территорию Польши", - сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что на месте работают прокуроры VIII военного отдела Окружной прокуратуры в Ольштыне, которые передадут собранные материалы по делу Окружной прокуратуре в Люблине. Именно она расследует это дело.

Российские дроны в Польше

Напомним, в ночь с 9 на 10 сентября россияне в очередной раз совершили массированный обстрел Украины. Во время этой атаки 19 дронов вторглись в воздушное пространство Польши.

В связи с угрозой Польша подняла в небо свою и союзную авиацию и это был первый случай в современной истории Польши, когда ВВС страны применили оружие в воздушном пространстве, чтобы уничтожить посторонние объекты.

Известно, что силам ПВО Польши удалось сбить 4 дрона. Кроме того, во время проведения операции в Люблинском воеводстве был поврежден частный дом. Изначально была информация, что это последствия из-за атаки или же падения дрона, но по данным польских СМИ, в дом могла попасть ракета с F-16, которая была запущена по дрону.

В связи с инцидентом НАТО впервые активировало статью 4 Альянса. Также спустя несколько дней в Польше стартовала операция "Восточный страж".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша Дрони
Новости
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город