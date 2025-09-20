В Польше нашли последний дрон РФ, который вторгся в страну 10 сентября

Как пишет издание, дрон был обнаружен сегодня примерно в 14:00. Он лежал в поле в нескольких десятках от метров от домов. Его заметил владелец участка в городе Корше (Кентерский район, Варминско-Мазурское воеводство).

Уведомленные полицейские в указанном месте обеспечили охрану территории и самого объекта. О находке также были проинформированы другие службы, включая военную полицию и военного прокурора при Окружной прокуратуре в Ольштыне. Под его надзором ведутся процессуальные действия.

В то же время представитель Окружной прокуратуры в Ольштыне Даниэль Бродовски сказал изданию PAP, что это пенопластовый дрон.

"Его состояние указывает на то, что он пролежал в поле несколько дней. На данный момент мы полагаем, что это последний из разыскиваемых дронов, которые в ночь с 9 на 10 сентября вторглись на территорию Польши", - сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что на месте работают прокуроры VIII военного отдела Окружной прокуратуры в Ольштыне, которые передадут собранные материалы по делу Окружной прокуратуре в Люблине. Именно она расследует это дело.