У Польщі знайшли останній дрон РФ, який вторгся в країну 10 вересня

У суботу 20 вересня в Польщі виявили, ймовірно, останній російський дрон, який прилетів країну в ніч з 9 на 10 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFM24.
Як пише видання, дрон був виявлений сьогодні приблизно о 14:00. Він лежав у полі за кілька десятків метрів від будинків. Його помітив власник ділянки в місті Корше (Кентерський район, Вармінсько-Мазурське воєводство).
Поінформовані поліцейські в зазначеному місці забезпечили охорону території та самого об'єкта. Про знахідку також було поінформовано інші служби, включно з військовою поліцією і військовим прокурором при Окружній прокуратурі в Ольштині. Під його наглядом тривають процесуальні дії.
Водночас представник Окружної прокуратури в Ольштині Даніель Бродовскі сказав виданню PAP, що це пінопластовий дрон.
"Його стан вказує на те, що він пролежав у полі кілька днів. Наразі ми вважаємо, що це останній із розшукуваних дронів, які в ніч із 9 на 10 вересня вторглися на територію Польщі", - сказав прес-секретар.
Він додав, що на місці працюють прокурори VIII військового відділу Окружної прокуратури в Ольштині, які передадуть зібрані матеріали у справі Окружній прокуратурі в Любліні. Саме вона розслідує цю справу.
Російські дрони в Польщі
Нагадаємо, в ніч з 9 на 10 вересня росіяни вкотре здійснили масований обстріл України. Під час цієї атаки 19 дронів вторглися в повітряний простір Польщі.
У зв'язку з загрозою Польща підняла в небо свою і союзну авіацію, і це був перший випадок в сучасній історії Польщі, коли ВПС країни застосували зброю в повітряному просторі, щоб знищити сторонні об'єкти.
Відомо, що силам ППО Польщі вдалося збити 4 дрони. Крім того, під час проведення операції в Люблінському воєводстві було пошкоджено приватний будинок. Спочатку була інформація, що це наслідки атаки або падіння дрона, але за даними польських ЗМІ, в будинок могла потрапити ракета з F-16, яка була запущена по дрону.
У зв'язку з інцидентом НАТО вперше активувало статтю 4 Альянсу. Також через кілька днів у Польщі стартувала операція "Східний страж".