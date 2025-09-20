У Польщі знайшли останній дрон РФ, який вторгся в країну 10 вересня

Як пише видання, дрон був виявлений сьогодні приблизно о 14:00. Він лежав у полі за кілька десятків метрів від будинків. Його помітив власник ділянки в місті Корше (Кентерський район, Вармінсько-Мазурське воєводство).

Поінформовані поліцейські в зазначеному місці забезпечили охорону території та самого об'єкта. Про знахідку також було поінформовано інші служби, включно з військовою поліцією і військовим прокурором при Окружній прокуратурі в Ольштині. Під його наглядом тривають процесуальні дії.

Водночас представник Окружної прокуратури в Ольштині Даніель Бродовскі сказав виданню PAP, що це пінопластовий дрон.

"Його стан вказує на те, що він пролежав у полі кілька днів. Наразі ми вважаємо, що це останній із розшукуваних дронів, які в ніч із 9 на 10 вересня вторглися на територію Польщі", - сказав прес-секретар.

Він додав, що на місці працюють прокурори VIII військового відділу Окружної прокуратури в Ольштині, які передадуть зібрані матеріали у справі Окружній прокуратурі в Любліні. Саме вона розслідує цю справу.