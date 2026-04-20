RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Польше изменят правила выплаты помощи 800+: что важно знать родителям

16:56 20.04.2026 Пн
2 мин
Новые правила должны вступить в силу уже с 1 июня 2027 года
aimg Василина Копытко
Изменения должны упростить процесс получения помощи (фото: Getty Images)

Польское правительство готовит масштабное обновление программы социальной поддержки "800+". Министерство семьи, труда и социальной политики планирует автоматизировать процесс выплат, чтобы уменьшить административную нагрузку на граждан.

Главное:

  • Отмена ежегодных заявок. Помощь будет возобновляться автоматически на основе данных ZUS.
  • Подача только один раз. Родителям нужно будет подать заявление только впервые (при рождении ребенка или возвращении из-за границы).
  • Дата внедрения. Новые правила должны вступить в силу с 1 июня 2027 года.
  • Изменения для опекунов. Перечень получателей уточнят, предоставив право на выплаты лицам с судебной опекой над ребенком.

Автоматизация и цифровизация выплат

Министерство семьи, труда и социальной политики (MRPiPS) Польши готовит поправки к закону о помощи на воспитание детей.

Ключевое нововведение - введение автоматического ежегодного обновления помощи на следующий период без необходимости личной подачи нового заявления.

Процесс будет происходить на основе данных, которые уже хранятся в ІТ-системах Учреждения социального страхования (ZUS). При этом возможность изменить данные в активном заявлении (в случае изменения семейной ситуации) останется доступной для родителей.

Сроки принятия и вступления в силу

Ожидается, что Совет министров примет законопроект во втором квартале 2026 года (в период с апреля по июнь). Однако внедрение системы требует длительной технической подготовки ІТ-систем ZUS и соответствующего периода vacatio legis.

Поэтому возможной датой старта новых правил называют 1 июня 2027 года - начало выплатного периода 2027/2028. К этому времени родители должны придерживаться действующих правил подачи документов.

Что важно сейчас

Несмотря на планы на будущее, сейчас родителям и опекунам важно вовремя подать заявления на текущий период. В частности, 30 апреля является критической датой для обеспечения непрерывности выплат.

Ранее мы писали о том, что Польша позволит украинским беженцам оставаться в стране до марта 2027 года. Некоторое время будет действовать переходный период, во время которого будут сохраняться основные права и выплаты, затем вступят в силе новые правила для иностранцев.

Читайте также о том, что изменилось для украинцев в Польше с марта 2026 года. В частности, кто имеет право на карту CUKR и что будет с медицинским страхованием.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
