У Польщі змінять правила виплати допомоги 800+: що важливо знати батькам

Польський уряд готує масштабне оновлення програми соціальної підтримки "800+". Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики планує автоматизувати процес виплат, щоб зменшити адміністративне навантаження на громадян.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Portal samorzadowy.pl.
Головне:
Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики (MRPiPS) Польщі готує поправки до закону про допомогу на виховання дітей.
Ключове нововведення - запровадження автоматичного щорічного поновлення допомоги на наступний період без необхідності особистого подання нової заяви.
Процес відбуватиметься на основі даних, які вже зберігаються в ІТ-системах Установи соціального страхування (ZUS). При цьому можливість змінити дані в активній заяві (у разі зміни сімейної ситуації) залишиться доступною для батьків.
Очікується, що Рада міністрів ухвалить законопроєкт у другому кварталі 2026 року (у період з квітня по червень). Проте впровадження системи потребує тривалої технічної підготовки ІТ-систем ZUS та відповідного періоду vacatio legis.
Через це можливою датою старту нових правил називають 1 червня 2027 року - початок виплатного періоду 2027/2028. До цього часу батьки мають дотримуватися чинних правил подачі документів.
Попри плани на майбутнє, зараз батькам і опікунам важливо вчасно подати заяви на поточний період. Зокрема, 30 квітня є критичною датою для забезпечення безперервності виплат.
Раніше ми писали про те, що Польща дозволить українським біженцям залишатися в країні до березня 2027 року. Певний час діятиме перехідний період, під час якого зберігатимуться основні права і виплати, потім вступлять у силі нові правила для іноземців.
Читайте також про те, що змінилось для українців у Польщі з березня 2026 року. Зокрема, хто має право на карту CUKR та що буде з медичним страхуванням.