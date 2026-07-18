В Польше изменился рынок труда: где больше всего ищут украинцев, а где сокращают

Главное: В Польше продолжает расти спрос на работников в сфере услуг , торговли, логистики и пищевой промышленности.

, торговли, логистики и пищевой промышленности. Число официально трудоустроенных украинцев за год выросло на 9,8% и достигло 873,5 тысячи человек .

. Самое большее сокращение персонала фиксируют в мебельной и автомобильной промышленности.

персонала фиксируют в мебельной и автомобильной промышленности. Аналитики прогнозируют, что во втором полугодии спрос на рабочую силу может возрасти благодаря оживлению экономики Польши.

Где в Польше сейчас больше всего вакансий

Лучшую динамику занятости в этом году демонстрирует сфера HoReCa. По итогам января-мая количество работников в гостинично-ресторанном бизнесе выросло на 2,1% в годовом измерении и достигло 167,8 тысяч человек.

Также увеличивается занятость в:

пищевой промышленности (+0,56%);

розничной торговли (+0,4%);

логистике и складском хозяйстве (+0,3%).

Именно эти отрасли, по оценке экспертов, формируют наибольший спрос на иностранных работников, прежде всего физические, операционные и сезонные специальности.

Число украинцев на польском рынке труда растет

По итогам первых пяти месяцев года среднее количество официально застрахованных иностранцев в Польше составило 1,306 млн человек, что на 8,4% больше, чем в прошлом.

Самую большую группу среди них традиционно составляют украинцы. Их количество выросло почти на 10% - до 873,5 тысяч человек.

"Это позволяло работодателям оперативно закрывать сезонные и пиковые потребности в персонале", - отметил основатель Gremi Personal Евгений Кириченко.

Какие отрасли теряют работников

В то же время промышленность продолжает переживать непростой период.

В мае количество занятых в перерабатывающей промышленности сократилось до 2,368 млн человек, что на 1,29% меньше, чем годом ранее. Всего за январь-май сектор потерял около 32,4 тысяч работников.

Худшая ситуация наблюдается в мебельной отрасли, где занятость за год сократилась на 4,1%.

Также сокращения продолжаются в производстве автомобилей и комплектующих. Здесь количество работников уменьшилось на 3% в годовом измерении.

В то же время, отдельные направления машиностроения демонстрируют положительную динамику. В частности, увеличивается занятость в производстве компьютерной и электронной техники, машин и оборудования, а также другого транспортного оборудования.

По словам Кириченко, этому способствуют масштабные оборонные и инфраструктурные заказы.

Чего ждать до конца года

Аналитики прогнозируют, что во втором полугодии ситуация на польском рынке труда может улучшиться.

Среди факторов, поддерживающих экономику, они называют замедление инфляции, удешевление банковских кредитов и постепенное оживление строительной отрасли.

Все это может оказать положительное влияние на спрос на работников, в том числе и на иностранную рабочую силу.