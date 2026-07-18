В Польше изменился рынок труда: где больше всего ищут украинцев, а где сокращают

В Польше продолжает расти спрос на украинских работников, однако ситуация на рынке труда очень зависит от отрасли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование аналитического центра международной HR-компании Gremi Personal, подготовленное на основе данных Главного статистического управления Польши (GUS).
Главное:
Лучшую динамику занятости в этом году демонстрирует сфера HoReCa. По итогам января-мая количество работников в гостинично-ресторанном бизнесе выросло на 2,1% в годовом измерении и достигло 167,8 тысяч человек.
Также увеличивается занятость в:
Именно эти отрасли, по оценке экспертов, формируют наибольший спрос на иностранных работников, прежде всего физические, операционные и сезонные специальности.
По итогам первых пяти месяцев года среднее количество официально застрахованных иностранцев в Польше составило 1,306 млн человек, что на 8,4% больше, чем в прошлом.
Самую большую группу среди них традиционно составляют украинцы. Их количество выросло почти на 10% - до 873,5 тысяч человек.
"Это позволяло работодателям оперативно закрывать сезонные и пиковые потребности в персонале", - отметил основатель Gremi Personal Евгений Кириченко.
В то же время промышленность продолжает переживать непростой период.
В мае количество занятых в перерабатывающей промышленности сократилось до 2,368 млн человек, что на 1,29% меньше, чем годом ранее. Всего за январь-май сектор потерял около 32,4 тысяч работников.
Худшая ситуация наблюдается в мебельной отрасли, где занятость за год сократилась на 4,1%.
Также сокращения продолжаются в производстве автомобилей и комплектующих. Здесь количество работников уменьшилось на 3% в годовом измерении.
В то же время, отдельные направления машиностроения демонстрируют положительную динамику. В частности, увеличивается занятость в производстве компьютерной и электронной техники, машин и оборудования, а также другого транспортного оборудования.
По словам Кириченко, этому способствуют масштабные оборонные и инфраструктурные заказы.
Аналитики прогнозируют, что во втором полугодии ситуация на польском рынке труда может улучшиться.
Среди факторов, поддерживающих экономику, они называют замедление инфляции, удешевление банковских кредитов и постепенное оживление строительной отрасли.
Все это может оказать положительное влияние на спрос на работников, в том числе и на иностранную рабочую силу.
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