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Россияне атаковали поезд на границе, в которой находился эксглава ЦРУ

19:50 13.09.2026 Вс
2 мин
Вражеский дрон ударил рядом с дипломатическим рейсом
aimg Сергей Козачук
Россияне атаковали поезд на границе, в которой находился эксглава ЦРУ Фото: россияне атаковали поезд на границе (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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Российский реактивный дрон атаковал локомотив гражданского поезда на железнодорожной станции Ягодин в Волынской области. В момент вражеского удара на станции находился другой поезд, на котором находился бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Подробности атаки на поезд в Ягодине

По данным компании, враждебный реактивный мешдрон вовремя обнаружил диспетчер Центральной мониторинговой группы.

Сигнал о срочной эвакуации из поезда был дан за 15 минут до непосредственного попадания в локомотив.

Благодаря оперативности железнодорожников удалось предотвратить жертвы и травмы среди пассажиров и персонала.

Как стало известно, незадолго до удара по локомотиву на этой же станции находился дипломатический поезд.

На его борту значительно находились советники по безопасности нескольких стран ЕС и европейские эксполитики, в частности бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В то же время непосредственно во время атаки на станции Ягодин в соседнем поезде находился бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

В "Укрзализныце" предполагают, что мишенью российского беспилотника мог быть именно дипломатический поезд. Он выехал со станции ранее запланированного расписания из-за корректировки безопасности графиков.

Перевозчик регулярно меняет маршруты движения в режиме реального времени, реагируя на постоянные угрозы прицельных ударов РФ.

Атака на дипломатический поезд в Ягодине

Напомним, что 13 сентября 2026 года российский реактивный дрон атаковал железнодорожную станцию Ягодин в Волынской области.

По данным издания Der Spiegel, во время атаки неподалеку находился спецпоезд с советником немецкого канцлера Гюнтером Зауттером, другими европейскими дипломатами и экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Пассажиров дипломатического состава удалось вовремя эвакуировать, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что из-за ударов беспилотников РФ вблизи украинско-польской границы потерпел поражение локомотив гражданского поезда "Укрзализныци".

Благодаря оперативности диспетчеров Центральной мониторинговой группы эвакуацию пассажиров начали за 15 минут до попадания.

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