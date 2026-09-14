НАТО способно уничтожить половину НПЗ России без США, - Сикорский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы польского МИД Радослава Сикорского в сети Х.

По его словам, европейские страны даже без непосредственного участия США способны быстро нанести серьезный ущерб российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Сикорский оценил возможности НАТО

Свою оценку польский министр озвучил после визита в Украину. Сикорский отметил, что превосходство в авиации позволило бы европейской части НАТО действовать против российских объектов без привлечения американских сил.

"В случае российской агрессии против НАТО, благодаря превосходству в воздухе, авиация европейской части НАТО смогла бы, даже без участия США, уничтожить половину российских нефтеперерабатывающих заводов быстрее, чем Украина", - отметил глава польского МИД.

Таким образом, глава польского внешнеполитического ведомства считает, что в случае прямого конфликта возможности европейских стран Альянса позволили бы значительно быстрее поражать объекты российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

Отметим, что Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по переработке нефти в России на ближайшие 18 месяцев, ожидая показатель на уровне около 4 млн баррелей в сутки. Это примерно на 30% ниже довоенного уровня.

В IEA отмечают, что российская нефтеперерабатывающая отрасль испытывает все больше проблем из-за регулярных ударов украинских дронов, тогда как восстановление поврежденных объектов идет фрагментарно. В результате совокупное влияние атак и ремонта постепенно ослабляет всю систему переработки нефти в РФ.