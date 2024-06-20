В Польше заявили, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины скоро будет готово

Соглашение Украины и Польши о гарантиях безопасности в скором времени будет готово. Работа над соглашением о безопасности ускоряется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польского депутата и главу совета по сотрудничеству с Украиной Павела Коваля в интервью PAP.
"Сейчас ускоряется работа над соглашением о безопасности между нашими странами. Вскоре оно будет готово, но это соглашение с нашей точки зрения будет лишь дополнением, этакой вишенкой на торте. Ведь весь процесс военной поддержки Украины длится уже более двух лет, и, без сомнения, Польша была первой в этом процессе", - отметил он.
Польский депутат добавил, что сейчас самый большой вызов - это защита украинских городов, а также "дать надежду солдатам на передовой, что они получат поддержку, и дать Украине возможность реальной обороны".
"Реальная оборона - это также (возможность) нанесения ударов по стратегическим военным объектам на территории России", - сказал Коваль.
По его мнению, Польша может сыграть ключевую роль в восстановлении Украины.
Украина уже заключила соглашения о безопасности с более чем 15 странами. Большинство среди них - это европейские страны. Кроме того, недавно Украина и США подписали соглашение о гарантиях безопасности.
Как сообщили в Офисе президента, Украина и Европейский союз согласовали текст соглашения о безопасности. В скором времени соглашение будет подписано.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.