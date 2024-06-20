В Польше заявили, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины скоро будет готово

"Сейчас ускоряется работа над соглашением о безопасности между нашими странами. Вскоре оно будет готово, но это соглашение с нашей точки зрения будет лишь дополнением, этакой вишенкой на торте. Ведь весь процесс военной поддержки Украины длится уже более двух лет, и, без сомнения, Польша была первой в этом процессе", - отметил он.

Польский депутат добавил, что сейчас самый большой вызов - это защита украинских городов, а также "дать надежду солдатам на передовой, что они получат поддержку, и дать Украине возможность реальной обороны".

"Реальная оборона - это также (возможность) нанесения ударов по стратегическим военным объектам на территории России", - сказал Коваль.

По его мнению, Польша может сыграть ключевую роль в восстановлении Украины.