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У Польщі заявили, що угода про гарантії безпеки для України скоро буде готова

Фото: угода України з Польщею про гарантії безпеки незабаром буде готова (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Угода України та Польщі про гарантії безпеки незабаром буде готова. Робота над безпековою угодою прискорюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польського депутата і голову ради з питань співпраці з Україною Павела Коваля в інтерв'ю PAP.

"Зараз прискорюється робота над безпековою угодою між нашими країнами. Незабаром вона буде готова, але ця угода з нашого погляду буде лише доповненням, такою собі вишенькою на торті. Адже весь процес військової підтримки України триває вже понад два роки, і, без сумніву, Польща була першою у цьому процесі", - зазначив він.

Польський депутат додав, що зараз найбільший виклик - це захист українських міст, а також "дати надію солдатам на передовій, що вони отримають підтримку, і дати Україні можливість реальної оборони".

"Реальна оборона - це також (можливість) завдання ударів по стратегічних військових об'єктах на території Росії", - сказав Коваль.

На його думку, Польща може відіграти ключову роль у відновленні України.

 

Гарантії безпеки для України

Україна вже уклала безпекові угоди з понад 15 країнами. Більшість серед них - це європейські країни. Крім того, нещодавно України та США підписали угоду про гарантії безпеки.

Як повідомили в Офісі президента, Україна та Європейський союз узгодили текст безпекової угоди. Незабаром угода буде підписана.

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ПольщаГарантії безпеки