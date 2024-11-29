В Польше заявили, что Россия уже не скрывает, что ведет со страной откровенную кибервойну
Россия больше не скрывает, что ведет откровенную кибервойну с Польшей. Она "атакует и делает это намеренно".
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.
По его словам, в 2024 году в Польше было выявлено вдвое больше инцидентов в сфере кибербезопасности, чем в 2023-м, и в три раза больше, чем в 2022-м. Значительная часть этих инцидентов была четко направлена против Польши, особенно России.
Гавковский отметил, что российские атаки целенаправленны, используя уязвимости польской инфраструктуры.
"Значительная часть из них четко направлена на Польшу из России. Россия больше не скрывает, что находится в состоянии кибервойны с Польшей. Они атакуют и делают это намеренно. Они знают, где у нас слабые места", - подчеркнул польский министр.
Отмечается, что большую обеспокоенность вызывает кибербезопасность польских органов местного самоуправления. В ответ на это Министерство цифровых дел в сотрудничестве с государственным научно-исследовательским институтом NASK запустило программу "Кибербезопасное местное самоуправление".
Кибератаки РФ на Польшу
Напомним, в конце мая польское издание PAP подверглось российской кибератаке. В новостной ленте агентства появилась новость о военной мобилизации. Однако позже стало известно, что она не соответствовала действительности, и польские власти обвинили Россию в дестабилизации ситуации в стране.
После этого власти Польши решили выделить около 760 млн долларов на усиление кибербезопасности в стране.
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