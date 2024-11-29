У Польщі заявили, що Росія вже не приховує, що веде з країною відверту кібервійну
Росія більше не приховує, що веде відверту кібервійну з Польщею. Вона "атакує і робить це навмисно".
Про це заявив віцепремʼєр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.
За його словами, у 2024 році в Польщі було виявлено вдвічі більше інцидентів у сфері кібербезпеки, ніж у 2023-му, і втричі більше, ніж у 2022-му. Значна частина цих інцидентів була чітко спрямована проти Польщі, особливо з Росії.
Гавковський зазначив, що російські атаки є цілеспрямованими, використовуючи вразливості польської інфраструктури.
"Значна частина з них чітко спрямована на Польщу з Росії. Росія більше не приховує, що перебуває у стані кібервійни з Польщею. Вони атакують і роблять це навмисно. Вони знають, де у нас слабкі місця", - наголосив польський міністр.
Зазначається, що велике занепокоєння викликає кібербезпека польських органів місцевого самоврядування. У відповідь на це Міністерство цифрових справ у співпраці з державним науково-дослідним інститутом NASK запустило програму "Кібербезпечне місцеве самоврядування".
Кібератаки РФ на Польщу
Нагадаємо, наприкінці травня польське видання PAP зазнало російської кібератаки. У стрічці новин агентства з'явилася новина про військову мобілізацію. Однак пізніше стало відомо, що вона не відповідала дійсності, і польська влада звинуватила Росію у дестабілізації ситуації в країні.
Після цього влада Польщі вирішила виділити близько 760 млн доларів на посилення кібербезпеки в країні.
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