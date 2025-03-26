В Польше заявили, что первые в Европе основали Фонд обороны и безопасности

"Официально: Польша первая в Европе основала Фонд обороны и безопасности в KPO. Мы инвестируем миллиарды в укрытие, инфраструктуру двойного назначения и развитие польских оружейных компаний", - говорится в заявлении польского министра.

Она добавила, что страна будет развивать отечественную промышленность и исследовать новые технологии.

"Мы начинаем переговоры с ЕК (Европейской Комиссией). В то же время в течение 2 месяцев в сотрудничестве с Министерством национальной обороны и другими министерствами мы разработаем инвестиционный план для этого Фонда", - отметила Пелчинская-Наленч.

Польское правительство обсуждало вопрос о перенаправлении средств в Фонд безопасности и обороны во время заседания во вторник. Как объясняет инициативу официальная Варшава, главной целью является укрепление обороноспособности и безопасности страны.

Этот фонд также предназначен для финансирования таких инвестиций, как модернизация оборонной промышленности. Также речь идет о расширении стратегической инфраструктуры и развитии оборонных технологий.