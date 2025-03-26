У Польщі заявили, що перші в Європі заснували Фонд оборони і безпеки

Польща оголосила про створення Фонду оборони й безпеки, та намір розробити інвестиційний план для нього протягом двох місяців. До фонду буде виділено 30 мільярдів злотих (близько 7,7 мільярда доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт (X) міністра фінансів та регіональної політики Польщі Катажини Пелчинської-Наленч, та Polskie Radio 24.
"Офіційно: Польща перша в Європі заснувала Фонд оборони і безпеки в KPO. Ми інвестуємо мільярди в укриття, інфраструктуру подвійного призначення та розвиток польських збройових компаній", - йдеться в заяві польської міністерки.
Вона додала, що країна розвиватиме вітчизняну промисловість і досліджуватиме нові технології.
"Ми починаємо переговори з ЄК (Європейською Комісією). Водночас протягом 2 місяців у співпраці з Міністерством національної оборони та іншими міністерствами ми розробимо інвестиційний план для цього Фонду", - зазначила Пелчинська-Наленч.
Польський уряд обговорював питання щодо перенаправлення коштів до Фонду безпеки і оборони під час засідання у вівторок. Як пояснює ініціативу офіційна Варшава, головою метою є зміцнення обороноздатності та безпеки країни.
Цей фонд також призначений для фінансування таких інвестицій, як модернізація оборонної промисловості. Також йдеться про розширення стратегічної інфраструктури та розвиток оборонних технологій.
Раніше повідомлялося, що міністри фінансів Європейського союзу вирішили обговорити різке збільшення витрат на оборону, фінансування чого планувалося завдяки новим спільним запозиченням, наявним фондам ЄС і посиленню ролі Європейського інвестиційного банку.
Нагадаємо, 9 березня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС починає впроваджувати план переозброєння Європи і запускає програму REARM Europe на 800 млрд євро для зміцнення безпеки.
Також ми писали, що раніше усі 27 країн-членів ЄС погодили план переозброєння Європи.
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