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В Польше заявили о приближении к созданию трибунала для РФ

Польша, Пятница 11 октября 2024 23:01
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В Польше заявили о приближении к созданию трибунала для РФ Фото: Трибунал по преступлениям агрессии против Украины почти создан (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Международное сообщество близится к созданию суда по преступлениям агрессии Российской Федерации против Украины. Он будет функционировать в структурах Совета Европы.

Об этом заявил министр юстиции Польши Адам Боднар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

В пятницу в Люксембурге министр юстиции Польши Адам Боднар заявил, что международный трибунал по расследованию преступлений российской агрессии против Украины должен быть создан в ближайшее время.

Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины будет заниматься только этим вопросом, то есть расследовать, кто принимал решение о самой агрессивной войне, кто ею руководил и кто принимал решение о нападении на Украину.

Министр подчеркнул, что международное сообщество приближается к созданию этого института, который бы функционировал в рамках Совета Европы. Он подчеркнул, что Украина тоже хочет этого.

"Что с того, что кто-то будет судить командира, который отдавал позорные приказы в Буче или Мариуполе, если не будут судимы люди, ответственные за решение о начале войны, такие как (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин или (бывший министр обороны России Сергей, - ред.) Шойгу?" - сказал Боднар.

Напомним, что на днях посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич назвал самый перспективный формат создания трибунала.

Заметим, что, по предварительным данным, спецтрибунал для Путина и его соратников с большой вероятностью будет создан до конца 2024 года.

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