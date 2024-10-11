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У Польщі заявили про наближення до створення трибуналу для РФ

Польща, П'ятниця 11 жовтня 2024 23:01
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У Польщі заявили про наближення до створення трибуналу для РФ Фото: Трибунал щодо злочинів агресії проти України майже створено (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міжнародна спільнота наближається до створення трибунал щодо злочинів агресії Російської Федерації проти України. Він буде функціонувати в структурах Ради Європи.

Про це заявив міністр юстиції Польщі Адам Боднар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

У п'ятницю в Люксембурзі міністр юстиції Польщі Адам Боднар заявив, що міжнародний трибунал з розслідування злочинів російської агресії проти України має бути створений найближчим часом.

Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України займатиметься лише цим питанням, тобто розслідуватиме, хто приймав рішення про саму агресивну війну, хто нею керував і хто ухвалював рішення про напад на Україну.

Міністр наголосив, що міжнародна спільнота наближається до створення цієї інституції, яка б функціонувала в рамках Ради Європи. Він підкреслив, що Україна також хоче цього.

"Що з того, що хтось судитиме командира, який віддавав ганебні накази в Бучі чи Маріуполі, якщо не будуть судимі люди, відповідальні за рішення про початок війни, такі як (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін або (колишній міністр оборони Росії Сергій, - ред.) Шойгу?" - сказав Боднар.

Нагадаємо, що днями посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич назвав найперспективніший формат створення трибуналу.

Зауважимо, що за попередніми даними спецтрибунал для Путіна та його соратників з великою ймовірністю буде створено до кінця 2024 року.

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