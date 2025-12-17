В Польше задержали восьмерых мужчин, которые под видом полиции напали на украинцев

Происшествие произошло в городе Робачево. По данным следствия, нападавшие, выдавая себя за правоохранителей, запугали и связали группу украинцев, после чего обыскали помещение. Не найдя ценных вещей, злоумышленники скрылись. Потерпевшие обратились к настоящей полиции.

В рамках совместной операции правоохранители задержали подозреваемых в трех воеводствах: Варминско-Мазурском, Поморском и Западнопоморском. Речь идет о мужчинах в возрасте от 30 до 58 лет.

Во время обысков полиция изъяла форму, похожую на полицейскую, а также предметы, документы и наличные, которые могли использоваться для совершения преступлений.

Всем задержанным объявили подозрение. Двух мужчин взяли под стражу, еще шестеро находятся под полицейским надзором. За содеянное им грозит до восьми лет лишения свободы.