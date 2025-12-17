У Польщі затримали вісьмох чоловіків, які під виглядом поліції напали на українців

Подія сталася в місті Робачево. За даними слідства, нападники, видаючи себе за правоохоронців, залякали та зв’язали групу українців, після чого обшукали приміщення. Не знайшовши цінних речей, зловмисники втекли. Потерпілі звернулися до справжньої поліції.

У межах спільної операції правоохоронці затримали підозрюваних у трьох воєводствах: Вармінсько-Мазурському, Поморському та Західнопоморському. Йдеться про чоловіків віком від 30 до 58 років.

Під час обшуків поліція вилучила форму, схожу на поліцейську, а також предмети, документи та готівку, які могли використовуватися для скоєння злочинів.

Усім затриманим оголосили підозру. Двох чоловіків взяли під варту, ще шестеро перебувають під поліцейським наглядом. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.