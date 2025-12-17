У Польщі затримали вісьмох чоловіків, які під виглядом поліції напали на українців

У Польщі затримали вісьмох чоловіків, які, переодягнувшись у поліцейських, напали на громадян України та намагалися їх пограбувати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Польське радіо.
Подія сталася в місті Робачево. За даними слідства, нападники, видаючи себе за правоохоронців, залякали та зв’язали групу українців, після чого обшукали приміщення. Не знайшовши цінних речей, зловмисники втекли. Потерпілі звернулися до справжньої поліції.
У межах спільної операції правоохоронці затримали підозрюваних у трьох воєводствах: Вармінсько-Мазурському, Поморському та Західнопоморському. Йдеться про чоловіків віком від 30 до 58 років.
Під час обшуків поліція вилучила форму, схожу на поліцейську, а також предмети, документи та готівку, які могли використовуватися для скоєння злочинів.
Усім затриманим оголосили підозру. Двох чоловіків взяли під варту, ще шестеро перебувають під поліцейським наглядом. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у польському Слупську вчитель принижував українських учнів через національність, після чого двох підлітків побили старшокласники. Один із постраждалих отримав струс мозку, інший - перелом ключиці. Поліція розслідує інцидент, а поведінку вчителя та реакцію школи перевіряють освітні органи.
Також ми писали про напад у Вроцлаві, де група підлітків жорстоко побила 23-річного громадянина України. Зловмисники заманили чоловіка на зустріч, створивши фейковий акаунт у соцмережах від імені 16-річної дівчини. Після цього його побили, примусово поголили голову, намалювали на обличчі нацистську символіку та знімали знущання на відео.
Згодом вроцлавська поліція встановила, що всі семеро нападників також є громадянами України. Трьом із них оголосили офіційні підозри, ще четверо - неповнолітні й постануть перед сімейним судом.