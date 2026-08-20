В Польше задержали украинца, который по заказу РФ готовил громкое покушение в Украине

Задержанный в Варшаве гражданин Украины готовил покушение на представителя украинской оборонки по заказу российских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci WP.
По данным польского Агентства внутренней безопасности (ABW), 63-летний Сергей П. подложил самодельное взрывное устройство под автомобиль должностного лица украинской оружейной промышленности в Ирпене Киевской области.
Следствие установило, что злоумышленник действовал от имени российских разведывательных служб.
Устройство должны были взорвать дистанционно с помощью мобильного телефона, однако взрыва не произошло из-за неисправности механизма.
После неудачной попытки покушения подозреваемый бежал в Польшу.
Сотрудники ABW установили местонахождение мужчины и задержали его в Варшаве 5 августа. Арест произошел благодаря сотрудничеству польских правоохранителей с партнерскими службами Украины.
Подозреваемому предъявлены обвинения в покушении на убийство представителя украинской оборонной промышленности с использованием взрывчатки и незаконном хранении взрывчатых веществ.
Суд отправил Сергея П. под стражу на три месяца. Согласно польскому законодательству, ему грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, что польские спецслужбы регулярно разоблачают агентурные сети РФ, готовящие диверсии и покушения на территории Европейского Союза.
В частности, в Варшаве задержан российский агент, который по заданию спецслужб РФ планировал убийство гражданина США украинского происхождения. По данным правоохранителей, жертва была слишком неудобна Кремлю.
Задержанный в польской столице злоумышленник оказался наемным убийцей из Донбасса, который готовил покушение на известного блогера и рэпера Киевстонера. Как выяснилось, за этим преступлением также стояла российская ФСБ, обвинявшая артиста в подготовке ударов по Москве.