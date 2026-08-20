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В Польше задержали украинца, который по заказу РФ готовил громкое покушение в Украине

16:00 20.08.2026 Чт
2 мин
Предатель надеялся скрыться в Польше после неудачного теракта в Ирпене
aimg Сергей Козачук
Фото: в Польше задержан украинец, агент РФ (Getty Images)

Задержанный в Варшаве гражданин Украины готовил покушение на представителя украинской оборонки по заказу российских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci WP.

Детали покушения в Ирпене

По данным польского Агентства внутренней безопасности (ABW), 63-летний Сергей П. подложил самодельное взрывное устройство под автомобиль должностного лица украинской оружейной промышленности в Ирпене Киевской области.

Следствие установило, что злоумышленник действовал от имени российских разведывательных служб.

Устройство должны были взорвать дистанционно с помощью мобильного телефона, однако взрыва не произошло из-за неисправности механизма.

После неудачной попытки покушения подозреваемый бежал в Польшу.

Задержание в Варшаве и обвинение

Сотрудники ABW установили местонахождение мужчины и задержали его в Варшаве 5 августа. Арест произошел благодаря сотрудничеству польских правоохранителей с партнерскими службами Украины.

Подозреваемому предъявлены обвинения в покушении на убийство представителя украинской оборонной промышленности с использованием взрывчатки и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Суд отправил Сергея П. под стражу на три месяца. Согласно польскому законодательству, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Задержание российских агентов в Польше

Напомним, что польские спецслужбы регулярно разоблачают агентурные сети РФ, готовящие диверсии и покушения на территории Европейского Союза.

В частности, в Варшаве задержан российский агент, который по заданию спецслужб РФ планировал убийство гражданина США украинского происхождения. По данным правоохранителей, жертва была слишком неудобна Кремлю.

Задержанный в польской столице злоумышленник оказался наемным убийцей из Донбасса, который готовил покушение на известного блогера и рэпера Киевстонера. Как выяснилось, за этим преступлением также стояла российская ФСБ, обвинявшая артиста в подготовке ударов по Москве.

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