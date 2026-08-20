Затримання російських агентів у Польщі

Нагадаємо, що польські спецслужби регулярно викривають агентурні мережі РФ, які готують диверсії та замахи на території Європейського Союзу.

Зокрема, у Варшаві затримали російського агента, який за завданням спецслужб РФ планував вбивство громадянина США українського походження. За даними правоохоронців, жертва була надто незручною для Кремля.

Затриманий у польській столиці зловмисник виявився найманим вбивцею з Донбасу, який готував замах на відомого блогера та репера Київстонера. Як з'ясувалося, за цим злочином також стояла російська ФСБ, яка звинувачувала артиста у підготовці ударів по Москві.