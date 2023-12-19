В Польше осудили членов шпионской сети: готовили подрыв поездов с помощью для Украины

По информации издания, в прошлом месяце подсудимым предъявили обвинения в шпионаже, в частности в подготовке подрыва поездов, которые перевозили гуманитарную помощь для Украины.

"Рассмотрев дело... суд признал всех подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях и установил, что некоторые из них действовали в составе организованной преступной группы", - сказал судья Ярослав Ковальский, который оглашал приговор.

Подсудимые не присутствовали во время оглашения приговора, поскольку они все признали свою вину, уточняет издание.

При этом журналисты не раскрывают, какой именно приговор получили члены шпионской сети.

Что предшествовало

Напомним, еще в прошлом месяце в Польше предъявили обвинения 16 лицам, которые входили в шпионскую сеть. Она могла работать на спецслужбы РФ.

Как отмечали в прокуратуре Варшавы, группировка действовала в различных польских городах с января по март этого года.

Но тогда еще не было известно, что обвиняемые являются гражданами России, Беларуси и Украины.