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У Польщі засудили членів шпигунської мережі: готували підрив поїздів з допомогою для України

Фото: у Польщі засудили членів шпигунської мережі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Польщі визнали винними членів шпигунської мережі - 14 громадян Білорусі, України та Росії. Вони готували диверсії на користь Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За інформацією видання, минулого місяця підсудних звинуватили у шпигунстві, зокрема у підготовці підриву потягів, які перевозили гуманітарну допомогу для України.

"Розглянувши справу... суд визнав усіх підсудних винними в злочинах, що їм інкримінуються, і встановив, що деякі з них діяли у складі організованої злочинної групи", - сказав суддя Ярослав Ковальський, який оголошував вирок.

Підсудні не були присутніми під час оголошення вироку, оскільки всі визнали свою провину, уточнює видання.

При цьому журналісти не розкривають, який саме вирок отримали члени шпигунської мережі.

Що передувало

Нагадаємо, ще минулого місяця в Польщі звинуватили 16 осіб, які входили до шпигунської мережі. Вона могла працювати на спецслужби РФ.

Як зазначали у прокуратурі Варшави, угруповання діяло у різних польських містах з січня по березень цього року.

Але тоді ще не було відомо, що обвинувачені є громадянами Росії, Білорусі та України.

 

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