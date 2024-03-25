В Польше появится постоянная вертолетная база на границе с Украиной

В Польше, в городе Свидник Люблинского воеводства, расположенном недалеко от границы с Украиной, будет создана новая авиабаза. Там будут находиться вертолеты на постоянной основе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Польши .

Так, 25 марта в аэропорту Люблина вице-премьер-министр Польши, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подписал письмо о намерениях о сотрудничестве между Министерством национальной обороны и Люблинским воеводством.

"Мы только что подписали письмо о намерениях между Министерством национальной обороны и городом Люблин, Люблинским воеводством и Люблинским аэропортом в связи с инвестицией, запланированной здесь Вооруженными силами Республики Польша - размещение постоянной вертолетной авиационной базы Сухопутных войск здесь в Свиднике, в Люблинском аэропорту, которая будет обслуживать потребности Вооруженных сил Польши", - рассказал он.

По словам, министра обороны, эта постоянная база будет расположена на площади 100 гектаров, которая появится в рамках соглашения между Министерством национальной обороны и партнерами по местному самоуправлению.

Что известно про Свидник

Свидник (пол. Świdnik, Свидник) - город в восточной Польше. Административный центр Свидницкого уезда Люблинского воеводства.

Постоянная вертолетная база появится в Польше на границе с Украиной (google.com)