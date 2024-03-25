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У Польщі з'явиться постійна вертолітна база на кордоні з Україною

Польща, Понеділок 25 березня 2024 14:31
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У Польщі з'явиться постійна вертолітна база на кордоні з Україною Фото: постійна вертолітна база з'явиться у Польщі на кордоні з Україною (gov.pl)
Автор: Наталія Гурковська

У Польщі, у місті Свідник Люблінського воєводства, що розташоване неподалік кордону з Україною, буде створено нову авіабазу. Там будуть знаходитись вертольоти на постійній основі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Польщі.

Так, 25 березня в аеропорту Любліна віце-прем’єр-міністр Польщі, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш підписав лист про наміри про співпрацю між Міністерством національної оборони та Люблінським воєводством.

"Ми щойно підписали лист про наміри між Міністерством національної оборони та містом Люблін, Люблінським воєводством та Люблінським аеропортом у зв’язку з інвестицією, запланованою тут Збройними силами Республіки Польща - розміщення постійної вертольотної авіаційної бази Сухопутних військ тут у Свіднику, в Люблінському аеропорту, яка обслуговуватиме потреби Збройних сил Польщі", - розповів він.

За словами, міністра оборони, ця постійна база буде розташована на площі 100 гектарів, яка з'явиться в рамках угоди між Міністерством національної оборони та партнерами з місцевого самоврядування.

Що відомо про Свідник

Свідник (пол. Świdnik, Сьвідник) - місто в східній Польщі. Адміністративний центр Свідницького повіту Люблінського воєводства.

У Польщі з'явиться постійна вертолітна база на кордоні з УкраїноюПостійна вертольотна база з'явиться у Польщі на кордоні з Україною (google.com)

Нещодавній інцидент із ракетою РФ

Російська ракета залетіла на територію Польщі під час удару по Україні 24 березня. Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО. У повітряному просторі Польщі ракета РФ була 39 секунд.

При цьому пізніше в Польщі заявили, що військові знали, що ракета, яка пролетіла над Люблінщиною, повернеться назад в Україну. Крім того, у Міноборони Польщі уточнили, що були готові збити ракету РФ, якби вона залетіла в глиб території країни, а не повернулася в повітряний простір України.

При цьому, 25 березня речник польського Сейму Шимон Головня заявив, що інциденти з порушенням російськими ракетами повітряного простору Польщі можуть повторюватися і надалі. Він допустив цю можливість на тлі війни, що триває в Україні.

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