В Польше появится первый постоянный гарнизон Вооруженных сил США

Отмечается, что гарнизон армии США в Польше станет восьмым постоянным гарнизоном вооруженных сил США в Европе и первым постоянным гарнизоном американских войск в Польше.

"Подразделение создается благодаря решению президента США в 2022 году и будет заниматься инфраструктурным обеспечением американских солдат, дислоцированных в Польше. В задачи гарнизона также будет входить руководство и управление передовыми форпостами американских войск в Польше", - заявили в Минобороны.

Лагерь Костюшко - название передового командования Пятого армейского корпуса США, действующего в городе Познань с 2020 года. Его основной задачей является координация действий и надзор за сухопутными войсками США в Европе, оперативное планирование, а также сотрудничество и синхронизация сил США с войсками других стран НАТО.

"Командование играет ключевую роль в интеграции дислоцированных в Польше американских войск и синхронизации их взаимодействия с нашими вооруженными силами", - добавили в Минобороны.