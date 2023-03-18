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Польша возведет военную базу возле границы с Калининградской областью

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Суббота 18 марта 2023 22:19
Польша возведет военную базу возле границы с Калининградской областью Фото: Мариуш Блащак, министр обороны Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Польше планируют возвести военную базу в городе Олецко, который находится вблизи границы с Калининградской областью РФ.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wprost, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"У меня для вас очень хорошие новости, очень хорошая информация. В конце этого года в Олецко будет создана воинская часть. Воинская часть в Олецко означает безопасность для жителей самого города, а также для всего воеводства… Воинская часть - это всегда благо для местного сообщества", - отметил Блащак.

Польша возведет военную базу возле границы с Калининградской областьюФото: Олецко на карте (нажмите, чтобы увеличить)

По его словам, уже в апреле начнется возведение военной базы. Ее планируют построить быстро.

Он также подчеркнул, что личный состав, который будет располагаться на территории воинской части, войдет в первую варминскую артиллерийской бригаду.

Напомним, ранее стало известно, что НАТО планирует разместить до 300 тысяч солдат на восточном фланге. Это сделают на фоне угрозы в виде России.

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