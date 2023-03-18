Польша возведет военную базу возле границы с Калининградской областью
В Польше планируют возвести военную базу в городе Олецко, который находится вблизи границы с Калининградской областью РФ.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wprost, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"У меня для вас очень хорошие новости, очень хорошая информация. В конце этого года в Олецко будет создана воинская часть. Воинская часть в Олецко означает безопасность для жителей самого города, а также для всего воеводства… Воинская часть - это всегда благо для местного сообщества", - отметил Блащак.
Фото: Олецко на карте (нажмите, чтобы увеличить)
По его словам, уже в апреле начнется возведение военной базы. Ее планируют построить быстро.
Он также подчеркнул, что личный состав, который будет располагаться на территории воинской части, войдет в первую варминскую артиллерийской бригаду.
Напомним, ранее стало известно, что НАТО планирует разместить до 300 тысяч солдат на восточном фланге. Это сделают на фоне угрозы в виде России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.