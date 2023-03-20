В Польщі з'явиться перший постійний гарнізон Збройних сил США

Зазначається, що гарнізон армії США у Польщі стане восьмим постійним гарнізоном Збройних сил США в Європі та першим постійним гарнізоном американських військ у Польщі.

"Підрозділ створюється завдяки рішенню президента США у 2022 році та займатиметься інфраструктурним забезпеченням американських солдатів, дислокованих у Польщі. У завдання гарнізону також буде входити керівництво та управління передовими форпостами американських військ у Польщі", - заявили в Міноборони.

Табір Костюшка - назва передового командування П'ятого армійського корпусу США, яке діє у місті Познань з 2020 року. Його основним завданням є координація дій та нагляд за сухопутними військами США в Європі, оперативне планування, а також співпраця та синхронізація сил США з військами інших країн НАТО.

"Командування відіграє ключову роль в інтеграції дислокованих у Польщі американських військ та синхронізації їхньої взаємодії з нашими збройними силами", - додали в Міноборони.