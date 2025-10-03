ua en ru
У Польщі з’ясували, хто побив 23-річного українця: нові подробиці справи

П'ятниця 03 жовтня 2025 21:30
UA EN RU
У Польщі з’ясували, хто побив 23-річного українця: нові подробиці справи Фото: Поліція Польщі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Вроцлаві з’ясували нові деталі гучної справи про жорстокий напад на 23-річного українця. Як виявилося, побили його теж українці.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на TVN24 Freus.

Спершу правоохоронці не уточнювали національність нападників. Тепер підтверджено: усі семеро учасників - громадяни України, які знали одне одного з роботи, місця проживання або навчання.

Троє нападників отримали офіційні звинувачення у побитті, завданні тілесних ушкоджень та приниженні. Решта, оскільки не досягли 17 років, відповідатимуть перед сімейним судом.

Поліція кваліфікує напад як кримінальне правопорушення та застерігає від будь-яких спроб самосуду, наголошуючи, що подібні "розправи" можуть мати трагічні наслідки як для жертви, так і для виконавців.

Нагадаємо, інцидент стався у вересні. Група підлітків виманила чоловіка на побачення через фейковий акаунт у соцмережах, де видавали себе за 16-річну дівчину. Коли він прийшов на зустріч, на нього напала група - його побили, поголили голову, намалювали на обличчі нацистські символи й знімали знущання на відео.

Також ми розповідали про напад у Варшаві, де троє чоловіків побили групу українців біля магазину через їхню національність. Поліція швидко затримала нападників, серед яких один рецидивіст. Усім висунули звинувачення, справу розслідує прокуратура.

