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В Польше вводили "повышенные меры безопасности" из-за утренней атаки РФ по Украине

Польша, Понедельник 08 января 2024 12:11
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В Польше вводили "повышенные меры безопасности" из-за утренней атаки РФ по Украине Фото: польские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Армия Польши вводила "соответствующие механизмы защиты территории страны" из-за утренней массированной ракетной атаки России по Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

Как отмечается, в течение нескольких часов польские военные наблюдали активизацию деятельности дальней авиации России, которая связана с нанесением ракетных ударов по целям, расположенным на территории Украины.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно контролируется", - сообщили в командовании.

Атака РФ по Украине 8 января

Утром 8 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К.

Взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО. Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты. Подробнее об атаке 8 января - в материале РБК-Украина.

Россияне нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

Всего зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника.

В результате боевой работы силам ПВО удалось уничтожить 8 ударных БПЛА Shahed-136/131 и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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