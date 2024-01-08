У Польщі впроваджували "підвищені заходи безпеки" через ранкову атаку РФ по Україні

Армія Польщі запроваджувала "відповідні механізми захисту території країни" через ранкову масовану ракетну атаку Росії по Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Як зазначається, протягом кількох годин польські військові спостерігали активізацію діяльності дальньої авіації Росії, яка пов’язана із завданням ракетних ударів по цілях, розташованих на території України.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ситуація постійно контролюється", - повідомили у командуванні.

Атака РФ по Україні 8 січня

Зранку 8 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К.

Вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО. Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом. У Харкові РФ обстріляла промислові об'єкти. Детальніше про атаку 8 січня - у матеріалі РБК-Україна.

Росіяни завдали масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА.

Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника.

У результаті бойової роботи силам ППО вдалося знищити 8 ударних БПЛА Shahed-136/131 та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.