В Польше включали воздушную тревогу из-за российской массированной атаки по Украине

Мэр Любартива Кшиштоф Пашник сообщил, что сигнал тревоги включили из-за полученного предупреждения о приближении потенциальной воздушной угрозы к городу. Сообщение отправил Районный кризисный центр из-за массированного ракетного обстрела Украины, в том числе западных регионов.

После проведенной проверки было установлено, что воздушных угроз для города нет, поэтому тревогу отменили. Она длилась почти полтора часа.

Губернатор Люблинского воеводства сообщил, что не принимал решение об активации сирен. Также соответствующего приказа не отдавали службы в Люблине. В Районном кризисном центре заявили, что получили сообщение из другого региона.

Проводятся дополнительные проверки ситуации. В том числе сейчас выясняют, не могла ли стать активация сирен результатом дезинформационной операции третьей стороны.