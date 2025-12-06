В Польщі вмикали повітряну тривогу через російську масовану атаку по Україні

Мер Любартіва Кшиштоф Пашник повідомив, що сигнал тривоги включили через отримане попередження про наближення потенційної повітряної загрози до міста. Повідомлення відправив Районний кризовий центр через масований ракетний обстріл України, в тому числі західних регіонів.

Після проведеної перевірки було встановлено, що повітряних загроз для міста немає, тому тривогу скасували. Вона тривала майже півтори години.

Губернатор Люблінського воєводства повідомив, що не ухвалював рішення про активацію сирен. Також відповідного наказу не віддавали служби у Любліні. В Районному кризовому центрі заявили, що отримали повідомлення з іншого регіону.

Проводяться додаткові перевірки ситуації. В тому числі зараз з'ясовують, чи не могла стати активація сирен результатом дезінформаційної операції третьої сторони.