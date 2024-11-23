Мэр Варшавы будет баллотироваться в президенты Польши
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский будет баллотироваться в президенты Польши. Он выступит от провластной "Гражданской коалиции".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF.
Премьер-министр Дональд Туск объявил о завершении первоначальных выборов и объявил официальные результаты. Согласно им, Тшасковский собрал большинство голосов, а именно 74,75%, а действующий министр иностранных дел Радослав Сикорский - 25,25%.
После этого Сикорский призвал всех, кто голосовал за него, поддержать Тшасковского.
Отметим, что президентские выборы в Польше пройдут в 2025 году. А действующий президент Анджей Дуда от "Права и справедливости" уже отбыл два срока президентства, потому больше не может баллотироваться.
Отношение Тшасковского к Украине
Тшасковский с самого начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину выражал поддержку Киеву. А в прошлом году даже посетил столицу Украины вместе с еще тремя мэрами европейских столиц.
Мэр Киева Виталий Кличко тогда заявлял, что они приехали в Киев подтвердить поддержку и дальнейшую помощь украинской столице.
Более того, летом прошлого года Кличко вместе с Тшасковским приняли участие в дискуссии о том, как европейская молодежь может помочь Украине.
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