ua en ru
Сб, 23 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Мэр Варшавы будет баллотироваться в президенты Польши

Польша, Суббота 23 ноября 2024 16:04
UA EN RU
Мэр Варшавы будет баллотироваться в президенты Польши Фото: Мэр Варшавы Рафал Тшасковский (facebook.com/JSzostakowski)
Автор: Карина Левицкая

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский будет баллотироваться в президенты Польши. Он выступит от провластной "Гражданской коалиции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF.

Премьер-министр Дональд Туск объявил о завершении первоначальных выборов и объявил официальные результаты. Согласно им, Тшасковский собрал большинство голосов, а именно 74,75%, а действующий министр иностранных дел Радослав Сикорский - 25,25%.

После этого Сикорский призвал всех, кто голосовал за него, поддержать Тшасковского.

Отметим, что президентские выборы в Польше пройдут в 2025 году. А действующий президент Анджей Дуда от "Права и справедливости" уже отбыл два срока президентства, потому больше не может баллотироваться.

Отношение Тшасковского к Украине

Тшасковский с самого начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину выражал поддержку Киеву. А в прошлом году даже посетил столицу Украины вместе с еще тремя мэрами европейских столиц.

Мэр Киева Виталий Кличко тогда заявлял, что они приехали в Киев подтвердить поддержку и дальнейшую помощь украинской столице.

Более того, летом прошлого года Кличко вместе с Тшасковским приняли участие в дискуссии о том, как европейская молодежь может помочь Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Еще до масштабного вторжения. Буданов рассказал, как РФ готовилась к геноциду украинцев
Еще до масштабного вторжения. Буданов рассказал, как РФ готовилась к геноциду украинцев
DAILY
"Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений