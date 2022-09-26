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В Польше потребовали приостановить членство России в МАГАТЭ

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Вена, Понедельник 26 сентября 2022 17:23
В Польше потребовали приостановить членство России в МАГАТЭ Фото: Анна Москва, министр климата и окружающей среды Польши (twitter.com/moskwa_anna)
Автор: Иван Носальский

Членство России в МАГАТЭ должно быть приостановлено до момента "дерусификации и демилитаризации" оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы в ходе заседания агентства.

"Пока мы здесь сидим, районы Украины оккупированы российскими войсками. Мы требуем дерусификации оккупированных территорий и демилитаризации. До тех пор членство России в МАГАТЭ должно быть приостановлено. Если они не выполняют эти условия, их следует исключить из организации", - подчеркнула министр.

Напомним, ранее стало известно, что 19 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Южноукраинской АЭС. Одна из ракет упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Также мы писали, что МАГАТЭ приняло официальную резолюцию, которая призывает власти России вывести свои войска с территории Запорожской АЭС.

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