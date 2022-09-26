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У Польщі вимагають призупинити членство Росії у МАГАТЕ

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Відень, Понеділок 26 вересня 2022 17:23
У Польщі вимагають призупинити членство Росії у МАГАТЕ Фото: Анна Москва, міністр клімату та довкілля Польщі (twitter.com/moskwa_anna)
Автор: Іван Носальський

Членство Росії у МАГАТЕ має бути припинене до моменту "дерусифікації та демілітаризації" окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра клімату та довкілля Польщі Анни Москви під час засідання агентства.

"Поки ми тут сидимо, райони України окуповані російськими військами. Ми вимагаємо дерусифікації окупованих територій та демілітаризації. До того часу членство Росії в МАГАТЕ має бути припинене. Якщо вони не виконують ці умови, їх слід виключити з організації", - наголосила міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 19 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по Південноукраїнській АЕС. Одна з ракет впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Також ми писали, що МАГАТЕ ухвалило офіційну резолюцію, яка закликає владу Росії вивести свої війська з території Запорізької АЕС.

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