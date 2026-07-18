В Польше отреагировали на заявление Зеленского о Волыни и архивах

Любой шаг, который приближает Украину и Польшу к разрешению исторических споров, важен, а раздор между странами играет только на руку России.
Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X.
Польский министр подчеркнул, что каждая декларация, ведущая к решению сложных вопросов в отношениях между Киевом и Варшавой, заслуживает серьезного внимания.
"Я надеюсь, что заявления президента Украины Владимира Зеленского по поводу открытия архивов и эксгумаций, а также сам диалог перерастет в конкретные действия. Это направление, за которое мы выступаем", - отметил глава Минобороны Польши.
Он также добавил, что польская сторона с самого начала делала упор на важность диалога и чествования памяти жертв Волынской трагедии.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что, несмотря на исторические споры, сегодня перед обеими странами стоит значительно больший вызов.
"Сегодня Польша и Украина имеют общего врага - Россию. Именно в этом заключается угроза нашему порядку. Сеять раздоры между нашими народами служит интересам Кремля", - резюмировал министр.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал пять решений по улучшению отношений с Польшей. Глава государства подчеркнул, что европейским странам нужны добрососедские и взаимовыгодные отношения, основанные на взаимном уважении.
На эти шаги уже отреагировали в официальной Варшаве. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск положительно отреагировал на шаги Зеленского по диалогу.
Отмечалось, что речь идет об активизации взаимодействия и открытии архивов трагических событий на Волыни.