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В Польше отреагировали на заявление Зеленского о Волыни и архивах

17:57 18.07.2026 Сб
2 мин
В Варшаве напомнили о Кремле и призвали к решительным действиям
aimg Сергей Козачук
Фото: министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш (Getty Images)

Любой шаг, который приближает Украину и Польшу к разрешению исторических споров, важен, а раздор между странами играет только на руку России.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X.

Ожидание от диалога

Польский министр подчеркнул, что каждая декларация, ведущая к решению сложных вопросов в отношениях между Киевом и Варшавой, заслуживает серьезного внимания.

"Я надеюсь, что заявления президента Украины Владимира Зеленского по поводу открытия архивов и эксгумаций, а также сам диалог перерастет в конкретные действия. Это направление, за которое мы выступаем", - отметил глава Минобороны Польши.

Он также добавил, что польская сторона с самого начала делала упор на важность диалога и чествования памяти жертв Волынской трагедии.

Общая угроза для двух народов

Косиняк-Камыш подчеркнул, что, несмотря на исторические споры, сегодня перед обеими странами стоит значительно больший вызов.

"Сегодня Польша и Украина имеют общего врага - Россию. Именно в этом заключается угроза нашему порядку. Сеять раздоры между нашими народами служит интересам Кремля", - резюмировал министр.

Диалог Украины и Польши

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал пять решений по улучшению отношений с Польшей. Глава государства подчеркнул, что европейским странам нужны добрососедские и взаимовыгодные отношения, основанные на взаимном уважении.

На эти шаги уже отреагировали в официальной Варшаве. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск положительно отреагировал на шаги Зеленского по диалогу.

Отмечалось, что речь идет об активизации взаимодействия и открытии архивов трагических событий на Волыни.

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