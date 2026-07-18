У Польщі відреагували на заяву Зеленського про Волинь та архіви

Очікування від діалогу

Польський міністр підкреслив, що кожна декларація, яка веде до розв'язання складних питань у відносинах між Києвом та Варшавою, заслуговує на серйозну увагу.

"Я сподіваюся, що заяви президента України Володимира Зеленського щодо відкриття архівів та ексгумацій, а також сам діалог переросте в конкретні дії. Це напрямок, за який ми виступаємо", - зазначив очільник Міноборони Польщі.

Він також додав, що польська сторона з самого початку робила наголос на важливості діалогу та вшануванні пам'яті жертв Волинської трагедії.

Спільна загроза для двох народів

Косіняк-Камиш наголосив, що попри історичні суперечки, сьогодні перед обома країнами стоїть значно більший виклик.

"Сьогодні Польща та Україна мають спільного ворога - Росію. Саме в цьому полягає загроза нашому порядку. Сіяти розбрат між нашими народами служить інтересам Кремля", - резюмував міністр.