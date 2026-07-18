В Польше отреагировали на заявление Зеленского о Волыни и архивах

Любой шаг, который приближает Украину и Польшу к разрешению исторических споров, важен, а раздор между странами играет только на руку России.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X.

Ожидание от диалога

Польский министр подчеркнул, что каждая декларация, ведущая к решению сложных вопросов в отношениях между Киевом и Варшавой, заслуживает серьезного внимания.

"Я надеюсь, что заявления президента Украины Владимира Зеленского по поводу открытия архивов и эксгумаций, а также сам диалог перерастет в конкретные действия. Это направление, за которое мы выступаем", - отметил глава Минобороны Польши.

Он также добавил, что польская сторона с самого начала делала упор на важность диалога и чествования памяти жертв Волынской трагедии.

Общая угроза для двух народов

Косиняк-Камыш подчеркнул, что, несмотря на исторические споры, сегодня перед обеими странами стоит значительно больший вызов.

"Сегодня Польша и Украина имеют общего врага - Россию. Именно в этом заключается угроза нашему порядку. Сеять раздоры между нашими народами служит интересам Кремля", - резюмировал министр.