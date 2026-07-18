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У Польщі відреагували на заяву Зеленського про Волинь та архіви

17:57 18.07.2026 Сб
2 хв
У Варшаві нагадали про Кремль і закликали до рішучих дій
aimg Сергій Козачук
У Польщі відреагували на заяву Зеленського про Волинь та архіви Фото: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
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Будь-який крок, який наближає Україну та Польщу до вирішення історичних суперечок, є важливим, а розбрат між країнами грає лише на руку Росії.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у соцмережі X.

Очікування від діалогу

Польський міністр підкреслив, що кожна декларація, яка веде до розв'язання складних питань у відносинах між Києвом та Варшавою, заслуговує на серйозну увагу.

"Я сподіваюся, що заяви президента України Володимира Зеленського щодо відкриття архівів та ексгумацій, а також сам діалог переросте в конкретні дії. Це напрямок, за який ми виступаємо", - зазначив очільник Міноборони Польщі.

Він також додав, що польська сторона з самого початку робила наголос на важливості діалогу та вшануванні пам'яті жертв Волинської трагедії.

Спільна загроза для двох народів

Косіняк-Камиш наголосив, що попри історичні суперечки, сьогодні перед обома країнами стоїть значно більший виклик.

"Сьогодні Польща та Україна мають спільного ворога - Росію. Саме в цьому полягає загроза нашому порядку. Сіяти розбрат між нашими народами служить інтересам Кремля", - резюмував міністр.

Діалог України та Польщі

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував п'ять рішень для покращення відносин з Польщею. Глава держави підкреслив, що європейським країнам потрібні добросусідські та взаємовигідні відносини, які базуються на взаємній повазі.

На ці кроки вже відреагували в офіційній Варшаві. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск позитивно відреагував на кроки Зеленського щодо діалогу.

Зазначалося, що йдеться про активізацію взаємодії та відкриття архівів щодо трагічних подій на Волині.

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Польща Минобороны Польши Волинська трагедія Володимир Зеленський
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