В Польше открыли дело против экс-главы Хмельницкой МСЭК: Крупа вывозила туда наличку

Как отмечается в документе, в феврале этого года заместитель окружного прокурора Окружной прокуратуры Варшавы направил Офису генпрокурора ходатайство о передаче уголовного производства. После этого правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 209 УКУ (легализация доходов, полученных преступным путем), которое объединили с расследованием по ст. 368−5 УКУ (незаконное обогащение).

По информации следствия, Крупе и ее родственникам в течение двух лет удавалось вывозить наличку в Польшу. Реализация такой схемы продолжилась даже после того, как тогда еще главе Хмельницкой МСЭК 5 октября прошлого года объявили подозрение.

С 29 мая 2022 года до 17 октября 2024 года крупные суммы переправлялись через украинско-польскую границу. Средства зачисляли на счета в банках Кракова, Вроцлава, Щецина и других городов, после чего их переводили в финансовые учреждения США и Швейцарии.

Правоохранители считают, что эти деньги Крупа получила незаконным путем.

Стоит заметить, что во время обысков в доме Крупы в 2024 году правоохранители обнаружили не только большое количество налички, но и документ о зачислении 590 тысяч долларов на счет в польском банке Pekao.